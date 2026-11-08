Sturm-Plan: Nach dem Sieg zum Angriff blasen!

Ausverkaufter Schlager Sonntag (17) in Liebenau! Sturm kreuzt mit den in der Liga noch ungeschlagenen Salzburgern die Klingen. Die Truppe von Fabio Ingolitsch ist unter Siegzwang, will man nicht im Tabellen-Niemandsland versinken. Positiv vor dem Spitzenspiel: Sturms Lazarett ist kleiner geworden.
„Noch nie habe ich einer Mannschaft nach einem 0:3 ein Kompliment gemacht, heute ist es das erste Mal passiert.“ Das sagte Fabio Ingolitsch am 20. September nach dem Match in Salzburg. Damals spielte Sturm den Krösus vor der Pause an die Wand, nur Tor wollte keines gelingen. Die alte Leier eben. Salzburg war dann abgebrühter. Nach dem 1:0 und Gelb-Rot für Heil (76.) machte man den Sack zu.
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