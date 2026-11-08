Sturm-Plan: Nach dem Sieg zum Angriff blasen!

„Noch nie habe ich einer Mannschaft nach einem 0:3 ein Kompliment gemacht, heute ist es das erste Mal passiert.“ Das sagte Fabio Ingolitsch am 20. September nach dem Match in Salzburg. Damals spielte Sturm den Krösus vor der Pause an die Wand, nur Tor wollte keines gelingen. Die alte Leier eben. Salzburg war dann abgebrühter. Nach dem 1:0 und Gelb-Rot für Heil (76.) machte man den Sack zu.