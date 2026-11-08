Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Krone“-Interview

Samuel Koch: „Ich habe zum ersten Mal Heimweh“

Adabei Österreich
08.11.2026 11:00
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Ein Unfall bei „Wetten, dass..?“ vor fast 16 Jahren änderte sein ganzes Leben. In Wien hielt Samuel Koch nun einen Vortrag bei der christlichen Konferenz LEAD26. Im Rahmen dessen sprach er mit der „Krone“ über die Sendung, seinen Glauben, seine Karriere und sein neues Leben als Familienvater.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Krone“: Sie haben heute bei LEAD26 einen Vortrag gehalten. Hat der Glaube in Ihrem Leben schon immer eine so große Rolle gespielt?
Samuel Koch: Jein. Ich würde die Frage eher umdrehen: Welche Rolle spiele ich in meinem Glauben? Mit 13 habe ich mich dann aus eigener Entscheidung taufen lassen. Ich verstehe meinen Glauben als Beziehung. Manchmal ist sie intimer, manchmal eher eine Fernbeziehung. Und dann wurde es in meinem Leben sehr existenziell. Ich habe alles hinterfragt und angezweifelt. Ich wusste nicht mehr, warum ich noch leben soll und was ich hier auf der Welt mache. Ich fühlte mich nutzlos, alle Wünsche und Träume, die ich hatte, waren zerplatzt. Gerade als ich diesen Sinn nicht mehr gesehen habe, hat es meine Perspektive komplett gedreht, die Frage umzudrehen: Was kann ich dem Leben bieten? Welche Rolle kann ich für meinen Glauben, für meinen Gott, für das Leben spielen? Das ist für mich bis heute einer von vielen Antrieben.

Was kann Menschen nach einem Schicksalsschlag helfen, wieder Kraft zu finden?
Damit tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich habe selbst viele Ratschläge bekommen und gemerkt: Manchmal können Ratschläge auch nur Schläge sein. Mich hat trotzdem sehr interessiert, was wirklich hilft, trägt und Kraft gibt. Für manche ist es das Schwierigste überhaupt, Hilfe anzunehmen. Für andere ist es wichtig, zu verzeihen, auch wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Sonst ist man selbst derjenige, der die Last schleppt. Für andere geht es darum, sich mit Zeit und Tränen von alten Plänen zu verabschieden und dann kreative Alternativen zu finden. Wieder andere fragen sich: Wozu kann ich jetzt noch da sein? Wozu kann ich diesen Mist auch nutzen? Manchen hilft Gemeinschaft, andere müssen erst lernen, allein sein zu können. Das Dienen habe ich auch erwähnt. Ich glaube tatsächlich, manchmal hilft es bei den eigenen Problemen, andere glücklich zu machen und aufzuhören, sich um sich selbst zu drehen. So unterschiedlich die Lebensläufe sind, so unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten, wieder aufzustehen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
08.11.2026 11:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.899 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
122.093 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.664 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1358 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1349 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
966 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Adabei Österreich
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Samuel Koch: „Ich habe zum ersten Mal Heimweh“
Krone Plus Logo
Nach langem Schweigen
Harmonika-Chef lüftet nun das „Kanzler-Geheimnis“
Krone Plus Logo
Schladming-Ski-Opening
Wann sogar Helene Fischer weiche Knie bekommt
Krone Plus Logo
Valerie Huber im Talk:
„Müssen uns von dieser Kriegstreiberei abwenden!“
Konditor-Weltmeisterin
Eveline Wild bringt Weihnachten ins Bücherregal
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf