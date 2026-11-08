„Stadttunnel wird 2030 für Verkehr freigegeben“

„Krone“: Herr Zitt, die Bärenkreuzung ist jeden Tag verstopft, das Projekt kostet Unmengen an Geld und ist umstritten. Können Sie den Feldkirchern wirklich versprechen, dass dieser Tunnel am Ende die erhoffte Rettung bringt?

Martin Zitt: Wir gehen fest davon aus. Die Bärenkreuzung ist einer der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte in Vorarlberg. Dieser ist schlichtweg überlastet – Staus gibt es nicht mehr nur zu Stoßzeiten, sondern fallweise auch mitten am Tag. Feldkirch braucht den Stadttunnel als Entlastungsprojekt – inklusive begleitender Maßnahmen.