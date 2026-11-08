„Linz-Frankfurt hat zwei wesentliche Probleme“

„Das erste Fazit ist vielversprechend, aber wir haben noch einiges zu tun“, sagt Airline-Chef Rungholm. Überrascht hat den Dänen, dass die Verbindung nicht nur zur Ausreise aus Oberösterreich, sondern auch zur Einreise genutzt wird. Im August und September sei „etwas mehr als die Hälfte der Passagiere“ über Frankfurt nach Linz eingereist – zum Teil von weit her aus Städten wie San Francisco und Hongkong. „Uns ist nun klar, dass diese Strecke sowohl von Reisenden aus Oberösterreich als auch für Reisende in die Region genutzt wird“, sagt Rungholm.