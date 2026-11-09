So begeistern Bub (10) und 96-Jährige das Netz

Die Geschichte von Max Alexander begann mit der Ansage eines Vierjährigen. Er sei ein Modedesigner, erklärte er damals seinen Eltern selbstbewusst. Dazu wünschte er sich eine Schneiderpuppe, um daran Kleider zu drapieren. Seine Mutter Sherri Madison, selbst Künstlerin, nahm den Wunsch ernst und zeigte dem Sohn die simplen Tricks beim Nähen. Einer der ersten Entwürfe war ein Kleid für seine Schwester, die es liebte und zur ersten zufriedenen Kundin wurde.