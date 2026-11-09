Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Generationenmix

So begeistern Bub (10) und 96-Jährige das Netz

Web
09.11.2026 05:00
Ein kleiner Designer, der weiß, was er will. Max Alexander zeigt seine Mode auf internationalen ...
Ein kleiner Designer, der weiß, was er will. Max Alexander zeigt seine Mode auf internationalen Laufstegen.(Bild: AFP/LISA OCONNOR)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Er ist zehn Jahre alt, sie 96 Jahre jung. Er näht Kleider, sie gibt Datingtipps. Zwischen Max Alexander und Lillian Droniak liegen über acht Jahrzehnte Lebenserfahrung. Auf Social Media begeistern beide Millionen und zeigen, dass es für einen großen Auftritt weder zu früh noch zu spät sein muss. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Geschichte von Max Alexander begann mit der Ansage eines Vierjährigen. Er sei ein Modedesigner, erklärte er damals seinen Eltern selbstbewusst. Dazu wünschte er sich eine Schneiderpuppe, um daran Kleider zu drapieren. Seine Mutter Sherri Madison, selbst Künstlerin, nahm den Wunsch ernst und zeigte dem Sohn die simplen Tricks beim Nähen. Einer der ersten Entwürfe war ein Kleid für seine Schwester, die es liebte und zur ersten zufriedenen Kundin wurde.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
09.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Können tödlich enden
Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges
Krypto-Milliardenraub
Wie verwundbar ist die digitale Finanzwelt?
China hat bei der Roboter-Hardware einen Vorteil: Teile sind schnell verfügbar und es gibt ...
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Was humanoide Roboter schon können – und was nicht
Werbefoto des Herstellers: Kann man auf einem so kleinen PC tatsächlich vernünftig spielen? Wir ...
Krone Plus Logo
Auch Gaming möglich?
Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test
Psychologin warnt:
„Social Media ist wie ein einarmiger Bandit“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
129.604 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Gericht
Wegen regem Sexleben: Kein Geld nach Quadunfall
83.923 mal gelesen
Krone Plus Logo
Thomas F. konnte gerade noch vom Quad springen, bevor es die Böschung runterfiel: „Das hätte ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
83.754 mal gelesen
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1366 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1276 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Ausland
Russland droht Wien mit „schmerzhafter“ Vergeltung
872 mal kommentiert
Seit dem Frühjahr 2022 hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen ...
Mehr Web
Krone Plus Logo
Generationenmix
So begeistern Bub (10) und 96-Jährige das Netz
Gibt Seitensprung zu
Nvidia-Chef soll Affäre mit China-Spionin haben
Fake-Anlageplattform
Junger Mann (21) tappt in Falle von Web-Betrügern
Immenser Stromhunger
KI-Riese Anthropic pumpt Milliarden in Gasturbinen
150.000 Betroffene
Cyber-Attacke auf Casinos Austria: Kundendaten weg

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf