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Jugendspiele in Dakar

„Gefühlsexplosion!“ Mayerl holt Olympia-Bronze

Sport-Mix
08.11.2026 20:36
Lena Mayerl
Lena Mayerl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fechterin Lena Mayerl hat bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar/Senegal Bronze im Florett gewonnen. 

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Die Niederösterreicherin setzte sich in sechs ihrer acht Gefechte durch und musste sich nur zweimal der Ägypterin Sara Amr Hossny geschlagen geben.

(Bild: GEPA)

Im Kampf um den Finaleinzug verlor Mayerl gegen die Olympia-Teilnehmerin 2024 in Paris 11:15, siegte dann aber im Gefecht um Rang drei gegen die Polin Danuta Tym 15:11.

„Ich habe gerade eine Gefühlsexplosion“, jubelte die 17-jährige Mödlingerin.

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