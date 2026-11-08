Junger Mann (21) tappt in Falle von Web-Betrügern

Laut Polizei nahmen bislang unbekannter Täter zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November über einen Messengerdienst Kontakt mit dem 21-Jährigen auf. Unter dem Vorwand gewinnbringender Geldanlagen wurde das Opfer zu mehreren Überweisungen auf eine mutmaßlich fingierte Investmentplattform verleitet.