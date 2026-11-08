Junger Mann (21) tappt in Falle von Web-Betrügern

Ein 21-jähriger Einheimischer ist Opfer eines fiesen Anlagebetrugs im Internet geworden. Unbekannte Täter lockten den jungen Mann mit vermeintlich lukrativen Investmentgeschäften auf eine offenbar fingierte Anlageplattform. Der Schaden: fast 10.000 Euro!
Laut Polizei nahmen bislang unbekannter Täter zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November über einen Messengerdienst Kontakt mit dem 21-Jährigen auf. Unter dem Vorwand gewinnbringender Geldanlagen wurde das Opfer zu mehreren Überweisungen auf eine mutmaßlich fingierte Investmentplattform verleitet.
Auszahlung wurde blockiert
„Als der Mann schließlich versuchte, sich sein investiertes Geld auszahlen zu lassen, wurde die Auszahlung blockiert“, heißt es vonseiten der Ermittler. Damit flog der mutmaßliche Betrug auf.
Polizeiliche Ermittlungen im Gange
Der 21-Jährige erstattete schlussendlich am Samstag Anzeige bei der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl. Diese hat Ermittlungen aufgenommen.
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