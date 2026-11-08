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Neue Auslandsaufgabe

Ex-ÖFB-Teamchefin Fuhrmann heuert in Belgien an

Frauenfußball
08.11.2026 22:11
Irene Fuhrmann
Irene Fuhrmann(Bild: Krone.tv)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irene Fuhrmann, die frühere, langjährige Teamchefin der ÖFB-Frauen, nimmt eine neue Auslandsaufgabe in Angriff. 

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Die 46-Jährige unterstützt die neue belgische Teamchefin Lenie Onzia als leitende technische Beraterin (Senior Technical Advisor). Das teilten die „Red Flames“ am Sonntag mit.

Belgiens Frauen-Nationalteam belegt in der Weltrangliste aktuell Platz 20. Fuhrmann hatte nach ihrem Aus beim ÖFB 2024 unter anderem in verschiedenen Projekten der UEFA mitgewirkt.

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