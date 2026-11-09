Social-Media-Verbot für die Jugend und die Politik

Müssen wir das sehen? Den Bundeskanzler, wie er durch einen Garten schlendert und erzählt, wie er sich freut, die Sonnenstrahlen zu genießen. Nein, müssen wir nicht sehen, aber zahlen müssen wir’s – zumindest, wenn es nach dem Parlamentsbeschluss von ÖVP, SPÖ und NEOS geht, wonach auch solche für Social Media produzierten Filmchen aus der Staatskassa zu finanzieren sind.