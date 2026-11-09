Wie ein „vergessener“ Paragraf Millionen blockiert

Europas Rüstungspläne eröffnen heimischen Betrieben neue Chancen. Doch 65 Prozent der befragten Unternehmen schrecken laut einer Studie vor rechtlichen Risiken zurück. Das könnte Investitionen verschieben und ins Ausland verlagern ...
Eine Drohne, die über ein Feld fliegt, kann nicht nur in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, sondern auch militärisch genutzt werden. Ähnlich ist es bei Mikrochips oder hochpräzisen Sensoren. Solche Produkte werden als Dual-Use-Güter bezeichnet. Sie lassen sich sowohl zivil als auch militärisch einsetzen und sind damit auch für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie von Bedeutung. Für Unternehmen bringt diese doppelte Verwendung allerdings rechtliche Hürden mit sich.
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