Wie ein „vergessener“ Paragraf Millionen blockiert

Eine Drohne, die über ein Feld fliegt, kann nicht nur in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, sondern auch militärisch genutzt werden. Ähnlich ist es bei Mikrochips oder hochpräzisen Sensoren. Solche Produkte werden als Dual-Use-Güter bezeichnet. Sie lassen sich sowohl zivil als auch militärisch einsetzen und sind damit auch für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie von Bedeutung. Für Unternehmen bringt diese doppelte Verwendung allerdings rechtliche Hürden mit sich.