„Vollidiot“: Influencer zerrt Seniorin vor Gericht

„War nicht besonders höflich“

Die Angeklagte – ihr Vater war Mauthausen-Überlebender, sie selbst erlebte den Überfall von Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel hautnah mit – empörte sich über das Gefasel und ließ sich zu der Beleidigung hinreißen. Und sie steht dazu: „Wenn Israel pauschal des Völkermordes bezichtigt wird, während die Massaker der Hamas relativiert werden, macht mich das fassungslos. Vielleicht waren meine Worte nicht besonders höflich. Aber ich habe spontan reagiert, weil mich dieser Vorwurf zutiefst empört hat“, so Lemberger zur „Krone“.