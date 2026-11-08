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Zeit für den Umsturz läuft ab – wo ist Europa?

Fußball International
08.11.2026 18:30
FIFA-Boss Infantino
FIFA-Boss Infantino(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Die Uhr tickt! Nur noch wenige Tage bleiben möglichen Herausforderern, um sich gegen den umstrittenen FIFA-Boss Gianni Infantino aufstellen zu lassen. Ein Japaner ist die größte Hoffnung auf Veränderung – die  UEFA wirkt bisher planlos.

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Zwei Schriftzeichen hingen als Lebensmotto in seinem Büro, sie bedeuten „Selbstlosigkeit“. Womit klar ist, dass es nicht um die Arbeitsräumlichkeiten von FIFA-Boss Gianni Infantino geht – sondern um jene von Kozo Tashima.

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