Dramatische Heimpleite für Raimanns Colts

Die Play-offs sind für die Colts damit in weite Ferne gerückt. Running Back Jonathan Taylor, der bis Dienstag noch zu einem anderen Team wechseln könnte, unterlief ein folgenschwerer Ballverlust. Raimann (29) hatte ebenfalls Schwierigkeiten und kassierte einige Strafen. Zuletzt hatten die Colts einen Umbruch in die Wege geleitet und die Starspieler Quenton Nelson und DeForest Buckner für Draftpicks abgegeben.