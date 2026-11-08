Dramatische Heimpleite für Raimanns Colts

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Footballer Bernhard Raimann haben mit einer dramatischen 23:27-Heimniederlage gegen die Dallas Cowboys einen weiteren Rückschlag im Kampf um die NFL-Play-offs einstecken müssen.
Das Team des rot-weiß-roten Left Tackles kassierte am Sonntag trotz Führung kurz vor Spielende die fünfte Niederlage in Folge und die bereits siebente im neunten Saisonspiel. Für die Cowboys hingegen war es der vierte Sieg.
Die Play-offs sind für die Colts damit in weite Ferne gerückt. Running Back Jonathan Taylor, der bis Dienstag noch zu einem anderen Team wechseln könnte, unterlief ein folgenschwerer Ballverlust. Raimann (29) hatte ebenfalls Schwierigkeiten und kassierte einige Strafen. Zuletzt hatten die Colts einen Umbruch in die Wege geleitet und die Starspieler Quenton Nelson und DeForest Buckner für Draftpicks abgegeben.
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