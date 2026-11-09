Illegale Kreditgebühren: Holen Sie Ihr Geld zurück

Zahlreiche Gerichtsurteile sagen eindeutig: Die von Banken verrechneten Kreditbearbeitungsgebühren sind rechtswidrig und müssen rückerstattet werden! Der Europäischer Konsumenten(schutz)verein – EKV hat vielen Betroffenen geholfen, ihr Geld zurückzuholen. Lassen Sie Ihren Vertrag kostenlos prüfen und setzen Sie ihr Recht risikofrei durch!