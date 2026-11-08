Fiona Schwarz dank tollem Finish Olympia-Vierte

Fiona Schwarz lief nach einem fulminanten Finish bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar über 100 m Hürden in 13,76 auf den großartigen vierten Platz. Damit egalisierte die Athletin der SVS Leichtathletik sogar ihre persönliche Bestzeit.
Nach dem Rennen meinte sie: „Es ist natürlich bitter, dass es jetzt der undankbare vierte Platz geworden ist. Ich bin jetzt aber nochmal Bestleistung gelaufen und damit darf man nie unzufrieden sein. Im Vorfeld hätte ich nie damit gerechnet, dass ein vierter Platz möglich ist.“
Zweitschnellste in den Semifinals
Gold holte die Chinesin Keyi Zhang in sensationellen 13,17 Sekunden vor der Französin Anna Peters (13,57) und der Inderin Shourya Avinash Ambure (13,59).
Die 17-jährige Fiona Schwarz hatte im ersten Semifinale in 14,12 hinter der späteren Siegerin (13,45) den zweiten Platz belegt und damit als Gesamt-Vierte das Finale erreicht.
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