„Ungereimheiten“ bei Motiv von Krakau-Schützen

Neumann ist „ziemlich sicher“, dass der Schütze noch weiter gemordet hätte, wenn ihn nicht zwei mutige Polizisten aufgehalten hätten, wie er am Sonntagabend in der ZIB2 sagte. Am Samstagnachmittag hatte der Schütze in der polnischen Stadt sechs Passanten erschossen. Viele Attentäter hätten eine Faszination für extreme Gewalt, die fast noch wichtiger sei als die Ideologie, erklärte Neumann. „Es geht darum, viele, viele Menschen zu töten.“