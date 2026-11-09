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Busunfall mit sechs Verletzten steht vor Klärung

Oberösterreich
09.11.2026 05:00
Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand an der Unfallstelle im Einsatz.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand an der Unfallstelle im Einsatz.(Bild: FOTOKERSCHI / CHRISTIAN DOMS, Krone KREATIV)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Vier Kleinkinder und zwei Erwachsene wurden beim Zusammenstoß eines Kindergartenbusses mit einem Lastwagen in St. Marienkirchen bei Schärding im September zum Teil schwer verletzt. Jetzt liegt der Polizeibericht und das toxikologische Gutachten vor. Die „Krone“ kennt die Inhalte.

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Rund sieben Wochen sind seit dem schrecklichen Unfall mit einem Kindergartenbus in St. Marienkirchen bei Schärding vergangen. An jenem 17. September warteten vier Familien vergeblich auf die Heimkehr ihrer Sprösslinge von der Betreuungseinrichtung, denn kurz nach Mittag war der Kindergartenbus auf einer örtlichen Kreuzung mit einem Lastwagen kollidiert.

Vier Verletzte
Drei Kleinkinder sowie die 52-jährige Busbegleiterin wurden schwer, die Lenkerin (65) und ein weiteres Kind unbestimmten Grades verletzt. Ein Kind schwebte tagelang in Lebensgefahr, soll sich zwischenzeitlich aber wie die anderen den Umständen entsprechend von seinen Verletzungen erholen.

Keine Erkenntnisse durch toxikologische Gutachten
Die Staatsanwaltschaft Ried hatte nach dem Unfall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nun gibt es erste Ergebnisse. Das toxikologische Gutachten der Lenker war negativ. Als die Busfahrerin (65) aus Haag/H. die Geiersberger Bezirksstraße queren wollte, war sie weder durch Alkohol noch sonstige Substanzen beeinträchtigt.

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Während die 65-Jährige gegenüber der Polizei angab, sich nicht mehr an den Unfall erinnern zu können, sagte der Lkw-Lenker (61) aus Meggenhofen, dass er den Bus wahrgenommen hätte. „Er gab an, dass er vermutet hat, dass der Bus nicht anhalten würde und er einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte“, sagt Staatsanwalt Franz Zimmer.

Über Anklage wird demnächst entschieden
Neben der geringfügig bei dem Busunternehmen angestellten Lenkerin und den Kindern saß zum Unfallzeitpunkt auch noch eine 52-jährige Begleitperson im Fahrzeug. Sie soll bei Befragungen angegeben haben, dass an jenem Tag die Strecke abgefahren und die Kinder abgeliefert wurden. Laut Staatsanwaltschaft kann sie sich weder an den Unfallhergang erinnern, noch, ob sie vor dem Zusammenstoß geschrien hätte. Bis zur endgültigen Klärung werden beide Lenker als Beschuldigte geführt. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob es in dem Verfahren zu einer Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung kommt.

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