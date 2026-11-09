Busunfall mit sechs Verletzten steht vor Klärung

Über Anklage wird demnächst entschieden

Neben der geringfügig bei dem Busunternehmen angestellten Lenkerin und den Kindern saß zum Unfallzeitpunkt auch noch eine 52-jährige Begleitperson im Fahrzeug. Sie soll bei Befragungen angegeben haben, dass an jenem Tag die Strecke abgefahren und die Kinder abgeliefert wurden. Laut Staatsanwaltschaft kann sie sich weder an den Unfallhergang erinnern, noch, ob sie vor dem Zusammenstoß geschrien hätte. Bis zur endgültigen Klärung werden beide Lenker als Beschuldigte geführt. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob es in dem Verfahren zu einer Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung kommt.