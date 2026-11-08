Die Helden von Krakau: Sie stoppten den Attentäter

Unfassbare Szenen

Videos zeigen, wie es den beiden Polizisten gelang, den Schützen zu überwältigen. Auf den Aufnahmen ist ein Kugelhagel zwischen den beiden Polizisten und dem Schützen, der mit einer halbautomatischen Langwaffe schoss, zu sehen. Beide Beamte gingen zu Boden, kurz darauf stürzte der Attentäter ebenfalls. Ein Beamter rappelte sich noch einmal hoch und schoss auf den Schützen, danach brach der Polizist auf dem Gehsteig zusammen.