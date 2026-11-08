Neue Situation im Slalomteam steigert Motivation

Nach dem Ende der Slalom-Karriere von Marco Schwarz und dem Startverzicht von Manuel Feller wurde das ÖSV-Team für den Zick-Zack-Auftakt am 15. November in Levi nochmals durchgemischt. Gut möglich, dass es in diesem Winter häufiger zu Rotationen in der rot-weiß-roten Ski-Equipe kommen wird...
„Wenn ich letzte Saison den Fixplatz über den Europacup geschafft hätte, dann müsste ich das jetzt nicht tun – dieser Gedanke ist mir schon ganz kurz gekommen“, gestand Jakob Greber, nachdem er in Sölden bei der ÖSV-internen Quali ein Ticket für den Slalom-Weltcupauftakt in Levi (Fin) am 15. November um zwei Zehntel gegen Adrian Pertl verpasst hatte. „Den Gedanken habe ich dann aber ganz schnell wieder verworfen, weil die letzte Saison abgehakt ist und der Fokus nach vorne gehen muss.“
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