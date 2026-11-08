Neue Situation im Slalomteam steigert Motivation

„Wenn ich letzte Saison den Fixplatz über den Europacup geschafft hätte, dann müsste ich das jetzt nicht tun – dieser Gedanke ist mir schon ganz kurz gekommen“, gestand Jakob Greber, nachdem er in Sölden bei der ÖSV-internen Quali ein Ticket für den Slalom-Weltcupauftakt in Levi (Fin) am 15. November um zwei Zehntel gegen Adrian Pertl verpasst hatte. „Den Gedanken habe ich dann aber ganz schnell wieder verworfen, weil die letzte Saison abgehakt ist und der Fokus nach vorne gehen muss.“