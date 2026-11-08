Roboter „Horsty“ kocht sein Süppchen lieber allein

Der märchenhafte Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär wird künftig wohl nicht mehr möglich sein. Wenn man sich auf der „Gast“-Messe in Salzburg umschaut, weiß man auch warum: Den Beruf des Tellerwäschers könnte es schlichtweg bald nicht mehr geben. Denn künstliche Intelligenz (KI) und Robotik dringen zunehmend in Berufe vor, die eigentlich auch in der Zukunft als sicherer Hafen galten, weil handwerklich.