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Mensch nur Gehilfe

Roboter „Horsty“ kocht sein Süppchen lieber allein

Salzburg: Wirtschaft
08.11.2026 20:00
Verdrehte Welt: Der Panier-Roboter wartet, bis er von einem menschlichen Gehilfen alles fein ...
Verdrehte Welt: Der Panier-Roboter wartet, bis er von einem menschlichen Gehilfen alles fein zurechtgelegt bekommt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Handwerkliche Berufe in der Gastronomie sind vor Robotern und künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr unbedingt sicher. Die Fachmesse „Alles für den Gast“ zeigt, wie und wo die Technik bereits eifrig mitmischt.

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Der märchenhafte Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär wird künftig wohl nicht mehr möglich sein. Wenn man sich auf der „Gast“-Messe in Salzburg umschaut, weiß man auch warum: Den Beruf des Tellerwäschers könnte es schlichtweg bald nicht mehr geben. Denn künstliche Intelligenz (KI) und Robotik dringen zunehmend in Berufe vor, die eigentlich auch in der Zukunft als sicherer Hafen galten, weil handwerklich.

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