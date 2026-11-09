Ausreißer „Sydney“ ist endlich wieder daheim

Erst war es Elch „Emil“, der auch durch Niederösterreich streifte. In den vergangenen Wochen war es Känguru „Sydney“, das vor allem in der Gegend des Kamptals gesichtet wurde. Eine „Krone“-Leserin drehte vor einigen Tagen sogar ein Video mit dem hüpfenden Tier in den Weingärten zwischen Zöbing und Kammern. Aufmerksamen Spaziergängern ist es zu verdanken, dass „Sydney“ seit Sonntag wieder am heimischen Hof in Maissau, Bezirk Hollabrunn, ist. Beim Kinderspielplatz Langenlois, Bezirk Krems, war laut Polizei gegen 8 Uhr Früh Endstation für den kleinen Ausreißer.