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Känguru eingefangen

Ausreißer „Sydney“ ist endlich wieder daheim

Niederösterreich
09.11.2026 05:00
Polizei und Passanten hielten das Wallaby „Sydney“ in Schach, damit es nicht wieder ausreißen ...
Polizei und Passanten hielten das Wallaby „Sydney“ in Schach, damit es nicht wieder ausreißen konnte.(Bild: Attila Molnar jun., Krone KREATIV)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

In Maissau büchste ein Wallaby Anfang Oktober aus und sprang in freier Wildbahn umher. Jetzt wurde es in Langenlois, Bezirk Krems, wieder eingefangen. Das ist vor allem aufmerksamen Einwohnern zu verdanken.

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Erst war es Elch „Emil“, der auch durch Niederösterreich streifte. In den vergangenen Wochen war es Känguru „Sydney“, das vor allem in der Gegend des Kamptals gesichtet wurde. Eine „Krone“-Leserin drehte vor einigen Tagen sogar ein Video mit dem hüpfenden Tier in den Weingärten zwischen Zöbing und Kammern. Aufmerksamen Spaziergängern ist es zu verdanken, dass „Sydney“ seit Sonntag wieder am heimischen Hof in Maissau, Bezirk Hollabrunn, ist. Beim Kinderspielplatz Langenlois, Bezirk Krems, war laut Polizei gegen 8 Uhr Früh Endstation für den kleinen Ausreißer.

Der Betäubungspfeil steckte in der hinteren Pfote von „Sydney“.
Der Betäubungspfeil steckte in der hinteren Pfote von „Sydney“.(Bild: Attila Molnar jun.)
Zur Sicherheit gab es einen Reservepfeil mit Betäubungsmittel.
Zur Sicherheit gab es einen Reservepfeil mit Betäubungsmittel.(Bild: Attila Molnar jun., Krone KREATIV)
Am Ende halfen alle zusammen, um das Wallaby sicher ins Netz einzuwickeln.
Am Ende halfen alle zusammen, um das Wallaby sicher ins Netz einzuwickeln.(Bild: Attila Molnar jun., Krone KREATIV)
Gut geschützt wurde „Sydney“ im privaten Fahrzeug der Besitzer verladen und wieder nach Hause ...
Gut geschützt wurde „Sydney“ im privaten Fahrzeug der Besitzer verladen und wieder nach Hause gebracht.(Bild: Attila Molnar jun., Krone KREATIV)

Wohlwollendes Ende einer Flucht
Polizei und Passanten bildeten eine Sperre, ein herbeigerufener Tierarzt betäubte das Tier. Es machte danach noch ein paar Sprünge entlang einer Wand, ehe es einschlief. Mittlerweile war auch „Sydneys“ Besitzer vor Ort. In ein Netz gehüllt, wurde das Känguru zum privaten Fahrzeug getragen und nach Hause gebracht. Das Ganze fand somit ein „wohlwollendes Ende“, wie es von der Polizei heißt.

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Keine Gefahr für Menschen
Entwischt war das Wallaby Anfang Oktober scheinbar durch ein Türl, das vom Wind aufgedrückt worden war. Gefahr bestand weder für das Tier selbst noch für Menschen. Die Bezirkshauptmannschaft beschloss, „Sydney“ wie ein heimisches Wildtier zu behandeln. Es sei kälteresistent und würde in den Weingärten ausreichend Nahrung finden.

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