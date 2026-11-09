„Warnsignal“: Fast niemand plant Personalaufbau

Denn nur drei Prozent der Betriebe plant, in den kommenden drei Monaten Personal aufzubauen, 26 Prozent erwarten sogar einen Rückgang. Auch bei der Ertragslage überwiegt die Vorsicht: Nur knapp ein Drittel erwartet „gute“ Zahlen für das nächste halbe Jahr. Zusätzlich droht mit den steigenden Netzkosten eine weitere Belastung für die Betriebe – die IV bezeichnet dies als ein „fatales Signal“. „Nur wenn die Standortfaktoren passen, können die Unternehmen wieder mehr investieren, Innovationen vorantreiben und damit qualifizierte Arbeitsplätze langfristig in Kärnten sichern“, stellt Springer abschließend klar.