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In Kärntner Industrie

„Warnsignal“: Fast niemand plant Personalaufbau

Kärnten
09.11.2026 05:00
Bei der Anstellung von neuen Mitarbeitern wird derzeit noch abgewartet.
Bei der Anstellung von neuen Mitarbeitern wird derzeit noch abgewartet.(Bild: reneknabl.com)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Die Konjunktur erholt sich zwar leicht und die Kärntner Industrie hält sich weiter stabil, aber in einer neuen Umfrage taucht ein „Warnsignal“ auf. Denn kaum ein Betrieb plant, zusätzliche Arbeitskräfte aufzunehmen.

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Nach den akuten Krisenjahren hat sich die Stimmung bei den Kärntner Industriebetrieben zwar erholt, von Euphorie ist aber immer noch keine Spur. So bewerten immerhin 42 Prozent ihre aktuelle Geschäftslage als „gut“, aber nur noch 34 Prozent schätzen die Situation in einem halben Jahr so ein.

„Die Kärntner Industrie zeigt zwar weiterhin Widerstandskraft, der Blick nach vorne fällt jedoch zunehmend vorsichtig aus“, erklärt Timo Springer, Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung (IV). „Von einer nachhaltigen Erholung kann keine Rede sein.“ Denn fast ein Fünftel der Betriebe bezeichnet die Geschäftslage als „schlecht“. Ein Grund ist laut IV eine schwächere Auftragslage, nachdem die Situation im ersten Halbjahr noch optimistischer eingeschätzt wurde.

Weniger Aufträge, schlechtere Beschäftigungsaussichten
„Bei den Aufträgen und im Export fehlt die notwendige Dynamik. Das zeigt, wie fragil die konjunkturelle Lage der Kärntner Industrie weiterhin ist“, erklärt IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky, die aber ein noch größeres Problem in einem anderen Bereich anspricht. „Die Beschäftigungsaussichten sind das deutlichste Warnsignal dieser Umfrage“, warnt sie. „Wenn bereits mehr als ein Viertel der Betriebe mit einem Rückgang rechnet, braucht es rasch bessere Rahmenbedingungen, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung am Standort zu sichern.“

Zitat Icon

Schwächere Aufträge, zurückhaltende Beschäftigungspläne und geringe Ertragsspielräume lassen keinen Platz für zusätzliche Belastungen.

Timo Springer, IV-Präsident

Bild: Helge Bauer

Denn nur drei Prozent der Betriebe plant, in den kommenden drei Monaten Personal aufzubauen, 26 Prozent erwarten sogar einen Rückgang. Auch bei der Ertragslage überwiegt die Vorsicht: Nur knapp ein Drittel erwartet „gute“ Zahlen für das nächste halbe Jahr. Zusätzlich droht mit den steigenden Netzkosten eine weitere Belastung für die Betriebe – die IV bezeichnet dies als ein „fatales Signal“. „Nur wenn die Standortfaktoren passen, können die Unternehmen wieder mehr investieren, Innovationen vorantreiben und damit qualifizierte Arbeitsplätze langfristig in Kärnten sichern“, stellt Springer abschließend klar.

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