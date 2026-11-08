Deutscher vom Berg gerettet: „Er hat’s verstanden“

Samstag, 31. Oktober, 19 Uhr: Während Österreich Halloween feiert, schrillt der Alarm bei der Bergrettung Mühlbach am Hochkönig in Salzburg. Ein junger Deutscher steckt auf 2600 Metern im Königsjodler-Klettersteig fest. Seine beiden Freunde sind weitergegangen. Erschöpft kauert er allein im Schneesturm. Hubschrauber können wegen Nebel nicht helfen. Dabei war der Einsatz absehbar.