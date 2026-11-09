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Zu 93 Prozent Frauen

Ess-Störungen: Betroffene werden immer jünger

Steiermark
09.11.2026 05:00
Die meisten Betroffenen sind weiblich und im Jugendalter.
Die meisten Betroffenen sind weiblich und im Jugendalter.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Essstörungen sind ein wachsendes Problem. Es trifft hauptsächlich Frauen – und immer jüngere Menschen. Soziale Medien verschärfen die Dynamik. Doch es gibt Auswege: In Graz bietet Nina Baumgartner mit dem Leli Lebensgroß das österreichweit erste Tageszentrum für Betroffene.

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Seit das Leli Lebensgroß 2021 ins Leben gerufen wurde, hatte Nina Baumgartner kaum einen Moment Ruhe. Die Gründerin und Leiterin der Einrichtung für Menschen mit Essstörungen rechnet vor: 1400 Anmeldungen seit Eröffnung, 30 Einträge aktuell auf der Warteliste.

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