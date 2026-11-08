Fan im Spital: Gästetribüne zusammengebrochen!

„Es sollte sicher sein, ein Fußballspiel anzuschauen, und unsere Gedanken sind bei allen, die durch den Unfall in den Zuschauerraum betroffen sind. Auf dem Feld sind wir Rivalen, aber heute Abend wollen wir das Gleiche zu allen sagen, die ein Herz für TIL oder Glimt haben. Passt aufeinander auf“, veröffentlichte Tromsö am Sonntag noch ein Statement zum Vorfall.