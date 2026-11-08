Fan im Spital: Gästetribüne zusammengebrochen!

Schreckmoment für die Fans von Champions-League-Teilnehmer Bodö/Glint! Im Auswärtsspiel gegen Tromsö brach die Gästetribüne zusammen. Mehrere Zuschauer stürzten, wie der norwegische Sender „NRK“ berichtet durch ein Loch im Boden. Eine Person wurde ins Spital gebracht.
„Wir hatten während des Spiels einen ernsten Vorfall im Auswärtsbereich“, teilte Tromsö nach der Partie gegen Bodö/Glimt mit. In der 41. Minute ist dabei in Teilen eingestürzt und musste anschließend komplett geräumt werden.
Mehrere Fans seien dabei durch ein Loch im Boden der Tribüne gestürzt. Laut ersten Informationen sei eine Person dabei verletzt und ins Spital gebracht worden.
Spiel 50 Minuten unterbrochen
Das Spiel wurde für etwa 50 Minuten unterbrochen. Die Bodö-Fans kamen anschließend auf der Haupttribüne unter. Der Champions-League-Teilnehmer konnte sich auf dem Rasen schließlich über einen 2:0-Sieg freuen.
„Es sollte sicher sein, ein Fußballspiel anzuschauen, und unsere Gedanken sind bei allen, die durch den Unfall in den Zuschauerraum betroffen sind. Auf dem Feld sind wir Rivalen, aber heute Abend wollen wir das Gleiche zu allen sagen, die ein Herz für TIL oder Glimt haben. Passt aufeinander auf“, veröffentlichte Tromsö am Sonntag noch ein Statement zum Vorfall.
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