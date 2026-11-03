Elektrisches Erfolgsmodell holt German Car Award

Viel Auto für relativ wenig Geld

Der ID. Polo soll vor allem dort punkten, wo Elektroautos lange Zeit Schwierigkeiten hatten: beim Preis und bei der Alltagstauglichkeit. Angeboten wird er mit 116, 135 oder 211 PS sowie zwei Batteriegrößen mit netto 37 beziehungsweise 52 kWh. Die stärkere Batterie ermöglicht je nach Version bis zu rund 455 Kilometer Reichweite nach WLTP. Von zehn auf 80 Prozent lässt sich der Akku unter günstigen Bedingungen in rund 24 Minuten laden.