Baby-Hammer bei Nico Legat und Laura Parrinello!

Jetzt ist es fix: Nico Legat und Laura Parrinello erwarten ein Kind! Das verkündeten die beiden beim großen Wiedersehen von „Sommerhaus der Stars“. Pikant: Laura soll bereits während der Sendung schwanger gewesen sein.
Laura Parrinello und Nico Legar schweben auf Babywolke Sieben! Die beiden erwarten ihr erstes Kind. Beim großen Wiedersehen von „Sommerhaus der Stars“ verrieten die beiden ein pikantes Detail: Bereits während der Sendung soll Laura das Kind unter dem Herzen getragen haben.
Test zu früh gemacht
Während der Sendung soll Laura bereits Verdacht geschöpft haben. Da ihre Periode längst fällig gewesen sei, machte sie noch während ihrer Zeit im „Sommerhaus der Stars“ einen Schwangerschaftstest. Das Pärchen und auch die Zuschauer fieberten mit Anspannung mit. Doch dann die Enttäuschung: Der Test fiel negativ aus! Was war da los? Immerhin blieb ihre Regel aus, zudem hatte Laura während der Sendung mit Übelkeit zu kämpfen.
Wochen später stellte sich nun doch heraus, dass Laura ein Kind erwartet. Den ersten Schwangerschaftstest hat das Pärchen zu früh gemacht. Wer den Schwangerschaftstest zu früh durchführt, riskiert, dass der hCG-Wert zu niedrig ist und der Streifen am Schwangerschaftstest entweder gar nicht oder nur leicht zu sehen ist – was Laura und Nico, verunsichert hat! Umso schöner, dass sich die beiden schließlich doch über ein positives Schwangerschaftsergebnis freuen durften.
Nico Legat machte die Baby-News auch in seiner Instagram-Story öffentlich:
Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, wissen die beiden noch nicht. Sicher ist, dass sie sich riesig über ihren Nachwuchs freuen. Wer dann bei der Erziehung des Kindes welche Aufgaben übernehmen wird, lässt das Pärchen noch offen.
Kennenlernen im Krankenhaus
Nico Legat ist der Sohn des ehemaligen Fußballspielers Thorsten Legat. Er sammelte bereits bei „Temptation Island“ und „Prominent getrennt“ Reality-TV-Erfahrung. Laura Parrinello arbeitet als Krankenschwester und nahm durch „Sommerhaus der Stars“ erstmals an einem Reality-TV-Format teil. Brisant ist auch, wie sich die beiden kennenlernten: Nico Legat musste aufgrund von Alkohol- und Drogenproblemen ins Krankenhaus und wurde dort von Krankenschwester Laura Parrinello gepflegt – so lernten sich die beiden kennen und verliebten sich ineinander!
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