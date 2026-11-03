Baby-Hammer bei Nico Legat und Laura Parrinello!

Test zu früh gemacht

Während der Sendung soll Laura bereits Verdacht geschöpft haben. Da ihre Periode längst fällig gewesen sei, machte sie noch während ihrer Zeit im „Sommerhaus der Stars“ einen Schwangerschaftstest. Das Pärchen und auch die Zuschauer fieberten mit Anspannung mit. Doch dann die Enttäuschung: Der Test fiel negativ aus! Was war da los? Immerhin blieb ihre Regel aus, zudem hatte Laura während der Sendung mit Übelkeit zu kämpfen.