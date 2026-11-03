Ho-ho-ho! Hier kommt Schwarzenegger als Santa!

In der Weihnachtskomödie bittet der Weihnachtsmann einen Dieb (Alan Ritchson) zur Hilfe, weil ihm sein Geschenke-Sack von einem rebellischen Elfen (Awkwafina) gestohlen wurde. Der Film soll ab dem 2. Dezember bei Prime Video zu sehen sein. Fans von Weihnachtsfilmen dürften jedenfalls auf ihre Kosten kommen. Ob es ein Klassiker wird, werden sie sehen!