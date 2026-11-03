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Ho-ho-ho! Hier kommt Schwarzenegger als Santa!

Society International
03.11.2026 09:33
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ho-ho-ho, der Terminator kommt! Arnold Schwarzenegger (79) tauscht seine Action-Waffen gegen Rauschebart und roten Mantel. Im Rentierschlitten fliegt er über Manhattan – und muss ausgerechnet mit einem Dieb seinen gestohlenen Geschenke-Sack zurückholen.

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Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat sich für einen neuen Film für Amazon Prime Video in den Weihnachtsmann verwandelt. In einem Trailer zum Film „Geklaute Weihnachten“ ist der „Terminator“-Star mit weißem Vollbart, rotem Mantel und Weihnachtsmannmütze zu sehen und fliegt im Rentierschlitten über Manhattan.

Der Geschenkesack des Weihnachtsmanns (Arnold Schwarzenegger) wurde gestohlen.
Der Geschenkesack des Weihnachtsmanns (Arnold Schwarzenegger) wurde gestohlen.(Bild: © Amazon Content Serivces LLC)
Jetzt muss er ausgerechnet die unartigen Kinder um Hilfe bitten, um das Fest zu retten.
Jetzt muss er ausgerechnet die unartigen Kinder um Hilfe bitten, um das Fest zu retten.(Bild: © Amazon Content Serivces LLC)

Neben Schwarzenegger sind in dem Christmas-Movie auch Alan Ritchson, Berkeley James, Awkwafina, Jane Krakowski, Ken Jeong, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy sowie Kyle Mooney dabei. Regie führte Adam Shankman.

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In der Weihnachtskomödie bittet der Weihnachtsmann einen Dieb (Alan Ritchson) zur Hilfe, weil ihm sein Geschenke-Sack von einem rebellischen Elfen (Awkwafina) gestohlen wurde. Der Film soll ab dem 2. Dezember bei Prime Video zu sehen sein. Fans von Weihnachtsfilmen dürften jedenfalls auf ihre Kosten kommen. Ob es ein Klassiker wird, werden sie sehen!

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