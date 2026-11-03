„Muss ein erfahrener Fahrer erst einmal aushalten“

Gut möglich, dass weitere Titel hinzukommen – Stuck traut es Antonelli jedenfalls zu. „Wenn du Kimi anschaust, wie er auftritt. Wie offen er ist, wie nett er ist, was für ein freundlicher und super Bursche er ist. Das hat auch nicht jeder. Der wird auch so bleiben. Er ist einfach eine coole Socke“, schwärmte der 75-Jährige vom neuen Weltmeister.