Rätsel um Mann ohne Erinnerung am Airport Neapel

Dem Mann droht unterdessen, sein bisheriger Zufluchtsort wegzubrechen. Der Flughafen hat wegen umfangreicher Arbeiten an der Start- und Landebahn vorübergehend den Betrieb eingestellt. Damit fallen jene Orte weg, an den sich der Mann bisher tagsüber aufhalten und nachts notdürftig einen Schlafplatz suchen konnte. Zunächst waren noch einzelne Bereiche zugänglich, wie der Schalter für verlorenes Gepäck und eine Bar. Wie lange der etwa 30-Jährige noch dort bleiben kann und wo er anschließend unterkommen wird, ist bisher unklar.