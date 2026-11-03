Identität unbekannt
Rätsel um Mann ohne Erinnerung am Airport Neapel
Seit mehr als einem Monat hält sich ein etwa 30-jähriger Mann am Flughafen Neapel-Capodichino auf. Wie er nach Italien kam, weiß er laut eigenen Angaben nicht. Auch an seinen vollständigen Namen oder seine Vergangenheit kann er sich nicht erinnern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angestellte der Geschäfte versorgen ihn mit Nahrung und Kleidung.
Der Mann gibt an, Schwede zu sein und Daniel zu heißen. Laut italienischen Medien berichtete er, in Rom von mehreren Männern brutal zusammenschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Dabei seien ihm sowohl seine Ausweispapiere als auch sein Geld abhandengekommen. Wie er anschließend nach Neapel gelangte, könne er nicht erklären, sagte Daniel.
Am Flughafen hat er jedenfalls Unterstützung gefunden. Er wird von Personal mit Nahrung und Kleidung versorgt. Daniel soll sich höflich und unauffällig verhalten. Die Geschichte erinnert an den Hollywoodfilm „The Terminal“ mit Tom Hanks. Darin strandet der Reisende Navorski in einem Flughafen, weil er plötzlich keine gültigen Einreisepapiere mehr besitzt.
Hier sehen Sie einen italienischen Medienbericht zu dem kuriosen Fall:
Schwedisches Konsulat schaltete sich ein
Inzwischen hat sich das schwedische Konsulat des Falls angenommen und die Flughafenpolizei sowie die schwedische Botschaft in Rom kontaktiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nun herausfinden, ob es in Schweden Vermisstenmeldungen gibt, die zu Daniel passen könnten. Es wäre beispielsweise möglich, dass bereits Angehörige nach ihm suchen.
Dem Mann droht unterdessen, sein bisheriger Zufluchtsort wegzubrechen. Der Flughafen hat wegen umfangreicher Arbeiten an der Start- und Landebahn vorübergehend den Betrieb eingestellt. Damit fallen jene Orte weg, an den sich der Mann bisher tagsüber aufhalten und nachts notdürftig einen Schlafplatz suchen konnte. Zunächst waren noch einzelne Bereiche zugänglich, wie der Schalter für verlorenes Gepäck und eine Bar. Wie lange der etwa 30-Jährige noch dort bleiben kann und wo er anschließend unterkommen wird, ist bisher unklar.
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