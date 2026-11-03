Welt der neuen Serie
München bekommt „Harry Potter“-Weihnachtsmarkt
Am 28. November bekommt München einen „Harry Potter“-Weihnachtsmarkt. Geplant ist laut dem Streaminganbieter HBO Max eine „festliche Erlebniswelt ganz im Look der neuen Serie“ mit etwa zehn Weihnachtsständen.
So soll es etwa Speisen und Getränke geben, die von „Harry Potter“ inspiriert sind, und Fotomotive aus Hogwarts. Ob es Butterbier geben wird, beziehungsweise was genau angeboten wird, verrät der Streaminganbieter bisher nicht. Der kleine Weihnachtsmarkt wird vom 28. November bis zum 6. Dezember auf der Praterinsel stattfinden.
Die Serie, die ab dem 25. Dezember gestreamt werden kann, beruht auf der berühmten Fantasy-Romanreihe von Joanne K. Rowling. Jede Season soll einen der insgesamt sieben Bände umsetzen. Die Autorin ist als Produzentin hinter den Kulissen dabei, auch David Heyman wirkt mit, der bereits die achtteilige Filmreihe des Zauberschülers produziert hat.
Für die Hauptrollen als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger haben sich 32.000 Kinder zwischen neun und elf Jahren beworben. Ausgewählt wurden Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron).
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