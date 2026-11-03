München bekommt „Harry Potter“-Weihnachtsmarkt

So soll es etwa Speisen und Getränke geben, die von „Harry Potter“ inspiriert sind, und Fotomotive aus Hogwarts. Ob es Butterbier geben wird, beziehungsweise was genau angeboten wird, verrät der Streaminganbieter bisher nicht. Der kleine Weihnachtsmarkt wird vom 28. November bis zum 6. Dezember auf der Praterinsel stattfinden.