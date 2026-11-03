Hausmeister verlor beim Holzspalten Zeigefinger

Schwerer Arbeitsunfall in Tirol: Beim Spalten von Brennholz geriet ein 51-jähriger Hausmeister mit der linken Hand in den Gefahrenbereich eines Holzspalters. Dabei wurde ihm der Zeigefinger vollständig abgetrennt.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Ried im Oberinntal. Ein 51-jähriger ungarischer Hausmeister war gegen 16.10 Uhr bei einem Beherbergungsbetrieb mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt. Dabei kam es zu dem schmerzhaften Zwischenfall.
Schwerwiegende Folgen
Der Mann bediente einen Kurzholzspalter, der über ein Pedal gesteuert wird. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen geriet er mit seiner linken Hand zwischen den Spaltkeil und das Holzstück. Die Folgen waren schwerwiegend: „Der linke Zeigefinger des Mannes wurde dabei vollständig abgetrennt“, heißt es seitens der Polizei.
In Innsbrucker Klinik geflogen
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und die Besatzung des Notarzthubschraubers „C5“ wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung aufgenommen.
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