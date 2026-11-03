Hausmeister verlor beim Holzspalten Zeigefinger

Schwerwiegende Folgen

Der Mann bediente einen Kurzholzspalter, der über ein Pedal gesteuert wird. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen geriet er mit seiner linken Hand zwischen den Spaltkeil und das Holzstück. Die Folgen waren schwerwiegend: „Der linke Zeigefinger des Mannes wurde dabei vollständig abgetrennt“, heißt es seitens der Polizei.