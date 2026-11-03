Herzstillstand nach Foul: Große Sorge um Fußballer

Der FC Andorra äußerte sein Bedauern und Mitgefühl. „Wir vom FC Andorra möchten Jesus de Miguel nach dem schweren Vorfall im heutigen Spiel viel Kraft und die besten Genesungswünsche senden. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund wird. Wir senden dem Spieler, seiner Familie und dem CD Tenerife eine herzliche Umarmung“, so der Verein.