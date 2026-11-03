Herzstillstand nach Foul: Große Sorge um Fußballer

Große Sorgen um Jesus de Miguel: Der Spieler von CD Teneriffa erlitt am Montag nach einem brutalen Foul bei einer Zweitliga-Partie in Spanien einen Herzstillstand.
Der Zwischenfall ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, als De Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom herausgesprinteten Keeper Jesus Owono vom FC Andorra gefoult wurde.
Der Schlussmann sah für die überharte Aktion sofort die Rote Karte. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert, der Schiedsrichter brach die Partie beim Stand von 2:2 ab.
Musste wiederbelebt werden
Auf dem Weg ins Krankenhaus hätten Rettungskräfte den Fußballer dann wiederbeleben müssen, hieß es in einer ersten Mitteilung zum Zustand des 30-jährigen Stürmers „De Miguel atmet selbstständig, ist aber weiterhin bewusstlos.“
Zustand verschlechtert sich in der Nacht
CD Teneriffa sprach zunächst davon, dass der Zustand von De Miguel ernst, aber stabil sei. Am Morgen teilte der Klub jedoch mit: „Der medizinische Zustand von Jesus de Miguel hat sich neurologisch verschlechtert.“ Weitere Informationen würden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Der FC Andorra äußerte sein Bedauern und Mitgefühl. „Wir vom FC Andorra möchten Jesus de Miguel nach dem schweren Vorfall im heutigen Spiel viel Kraft und die besten Genesungswünsche senden. Wir hoffen, dass er bald wieder gesund wird. Wir senden dem Spieler, seiner Familie und dem CD Tenerife eine herzliche Umarmung“, so der Verein.
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