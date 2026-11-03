Ganz Kärnten wird zum Katastrophenübungsgebiet

Ein schweres Erdbebenszenario fordert 2500 Einsatzkräfte: Von 13. bis 15. November wird Kärnten nämlich zum Katastrophenübungsgebiet. Die „Kärntner Krone“ begleitet „Combined Success 2026“ mit einer eigenen „Notfall-Krone“, die auch im Ernstfall Orientierung bietet.
Von 13. bis 15. November wird ganz Kärnten seit zum Schauplatz der größten Katastrophenschutzübung Österreichs. Bei „Combined Success 2026“ trainieren 2500 Personen aus Behörden, Einsatzorganisationen, Institutionen und Unternehmen den Ernstfall. Das Szenario: ein schweres Erdbeben. In allen Bezirken werden Krisenstäbe aktiviert. Auch der Landeskrisenstab tritt zusammen. In mehreren Regionen finden zusätzlich großangelegte Übungen im Gelände statt. Übungsleiter ist Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner. Er ersucht die Bevölkerung, Absperrungen zu beachten und den Einsatzkräften ausreichend Platz zu lassen.
„Notfall-Krone“ schafft Orientierung im Ernstfall
Die „Kärntner Krone“ begleitet die Großübung wieder mit einer besonderen Ausgabe: der „Notfall-Krone“, die noch detaillierter ist als jene Ausgabe, die wir bereits bei der Übung 2018 produziert haben.
Sie soll nicht nur über das Übungsgeschehen informieren, sondern auch im tatsächlichen Katastrophenfall Orientierung bieten. Denn bei einem Blackout funktionieren weder Internet noch Mobilfunk, Fernsehen oder Bankomaten. Gedruckte Informationen gewinnen dann eine besondere Bedeutung.
Von Vorsorge bis Notstrom und Co.
Die „Notfall-Krone“ bündelt deshalb wichtige Hinweise für Krisensituationen: von der richtigen Vorbereitung auf einen Stromausfall über Notstromversorgung und Notvorräte bis hin zum Kochen ohne Strom sowie Hilfe und Vorsorge bei Erdbeben. Auch Verhaltensregeln, Katastrophenhilfe und wichtige Anlaufstellen werden gebündelt thematisiert. Die Zeitung ist auch Teil der eigenen Krisenvorsorge der „Kärntner Krone“. Mit Notstromanlagen und Dieselgeneratoren wurden auch bei uns technische Voraussetzungen geschaffen, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Blackout weiter informieren zu können. Die Ausgabe wird allen Abonnenten zur Verfügung gestellt und soll auch im Ernstfall erscheinen.
Für Fragen zur Übung richtet das Land eine eigene Info-Hotline ein: Unter 050536/22132 ist das Bürgerservice am 13. und am 14. November, jeweils von 8 bis 20 Uhr erreichbar.
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