Ganz Kärnten wird zum Katastrophenübungsgebiet

Von Vorsorge bis Notstrom und Co.

Die „Notfall-Krone“ bündelt deshalb wichtige Hinweise für Krisensituationen: von der richtigen Vorbereitung auf einen Stromausfall über Notstromversorgung und Notvorräte bis hin zum Kochen ohne Strom sowie Hilfe und Vorsorge bei Erdbeben. Auch Verhaltensregeln, Katastrophenhilfe und wichtige Anlaufstellen werden gebündelt thematisiert. Die Zeitung ist auch Teil der eigenen Krisenvorsorge der „Kärntner Krone“. Mit Notstromanlagen und Dieselgeneratoren wurden auch bei uns technische Voraussetzungen geschaffen, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Blackout weiter informieren zu können. Die Ausgabe wird allen Abonnenten zur Verfügung gestellt und soll auch im Ernstfall erscheinen.