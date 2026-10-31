Volkswagen will China-Autos in der Türkei bauen

Türkei als Brückenkopf

Die Türkei eignet sich dafür aus mehreren Gründen. Das Land verfügt über eine etablierte Autoindustrie mit Werken unter anderem von Ford, Renault, Toyota, Hyundai und Tofaş/Stellantis. Gleichzeitig ist der Markt selbst groß: Zwischen Jänner und September wurden dort laut den von der „Automobilwoche“ zitierten Marktdaten rund 630.000 Pkw neu zugelassen. Volkswagen ist mit rund acht Prozent Marktanteil die Nummer zwei hinter Renault.