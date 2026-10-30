Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Geld reicht nicht

Volkswagen stoppt Entwicklung des Elektro-Golf!

Motor
30.10.2026 12:53
Volkswagen steckt in der Krise – trotz vielversprechender Neuerscheinungen.
Volkswagen steckt in der Krise – trotz vielversprechender Neuerscheinungen.(Bild: Volkswagen)
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Nach dem VW ID. Polo und dem ID. Tiguan wäre nun der ID. Golf das nächste Modell, das einen mehr als bekannten Namen elektrisch wiederaufleben lassen soll. Doch daraus wird vorerst nichts: Die Wolfsburger haben die Entwicklung auf Eis gelegt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Markenchef Thomas Schäfer nennt dafür einen ungewöhnlich offenen Grund: Das Geld fehlt. „Wir können uns diese Arbeiten gerade schlicht nicht leisten“, sagte der Manager in einem im Intranet veröffentlichten Interview. Ziel sei es, die Arbeiten so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.

Damit ist der elektrische Golf keineswegs abgesagt. Der Schritt zeigt allerdings ziemlich eindrucksvoll, wie groß der finanzielle Druck bei Volkswagen inzwischen ist.

Wolfsburg fehlen 300 Millionen Euro
Vor allem das Stammwerk bereitet Probleme. Nach Angaben Schäfers fehlen Wolfsburg im laufenden Jahr rund 300 Millionen Euro, um die vereinbarten Kostenziele zu erreichen. Die Werke Zwickau und Emden liegen bei ihren Einsparungen hingegen im Plan.

Der ID. Polo ist VWs derzeit größter neuer Wurf.
Der ID. Polo ist VWs derzeit größter neuer Wurf.(Bild: Volkswagen)

Der Betriebsrat sieht bislang keinen Grund, den geplanten Marktstart des elektrischen Golf nach hinten zu verschieben. Den Zeitverlust könne man später wieder aufholen. Gleichzeitig bezeichnet die Arbeitnehmervertretung den Entwicklungsstopp als weiteres Zeichen für die angespannte finanzielle Lage.

Der Marktstartdes ID. Golf ist so und so noch einige Jahre entfernt. Volkswagen plant ihn auf der neuen SSP-Architektur, die langfristig zur wichtigsten Elektroplattform des Konzerns werden soll. Wolfsburg soll damit zur Produktionsbasis der nächsten elektrischen Kompaktklasse werden. VW hatte bereits angekündigt, dort künftig sowohl den elektrischen Golf als auch einen elektrischen T-Roc zu bauen.

Der bisherige Golf mit Verbrennungsmotor wandert dagegen ab 2027 aus Wolfsburg ins mexikanische Puebla.

Lesen Sie auch:
Was kann er wirklich?
VW ID. Polo: Mit Vollstrom zurück in die Zukunft
09.09.2026

Elektroautos drücken auf den Gewinn
Hinter dem Entwicklungsstopp steckt ein grundsätzliches Problem: Volkswagen verkauft zwar immer mehr Elektroautos, verdient mit ihnen derzeit aber weniger Geld als mit vergleichbaren Verbrennern.

VW selbst bestätigt, dass der steigende Elektroanteil momentan zusätzlichen Druck auf die Ergebnisse ausübt. Dazu kommen hohe Verkaufsförderungen, harter Wettbewerb sowie Kosten für Restrukturierungen, die eingestellte ID.4-Produktion im US-Werk Chattanooga und der geplante Verkauf des Werks Osnabrück.

Wie angespannt die Situation bei der Kernmarke ist, zeigt das dritte Quartal. Volkswagen Pkw hatte im ersten Halbjahr noch 995 Millionen Euro operativen Gewinn erwirtschaftet. Nach neun Monaten stehen nur noch 813 Millionen Euro in den Büchern. Daraus ergibt sich für Juli bis September ein operativer Verlust von rund 182 Millionen Euro:

Für die ersten neun Monate sank die operative Rendite der Marke VW Pkw auf lediglich 1,3 Prozent. Ohne die genannten Sondereffekte wären es laut Unternehmen 2,6 Prozent gewesen.

Lesen Sie auch:
Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
09.07.2026
Es ist aber kein Golf
VW bringt stärksten GTI – und das mit Heckantrieb!
16.09.2026

Ausgerechnet der Golf
Der Entwicklungsstopp ist deshalb auch symbolisch bemerkenswert. Volkswagen hat den Golf ausdrücklich als eines jener Modelle vorgesehen, mit denen die Marke auf der SSP-Plattform technologisch wieder zur Spitze aufschließen will.

SSP soll wesentlich mehr vereinheitlichen als die heutige MEB-Architektur und damit langfristig Entwicklungs- und Produktionskosten senken. Gleichzeitig soll die neue Plattform modernere Elektronik und Software ermöglichen. Die Bedeutung des elektrischen Golf geht also erheblich über eine batteriebetriebene Neuauflage des Bestsellers hinaus

Auch für Wolfsburg hat das Projekt enorme Bedeutung. VW bezifferte das heutige gemeinsame Volumen von Golf und T-Roc auf mehr als 500.000 Fahrzeuge pro Jahr und sieht die beiden elektrischen Nachfolger als zentrale Zukunftsmodelle des Stammwerks.

Schäfer spricht beim Sparprogramm von einem Marathon und hätte derzeit gerne einen kleinen Sprint. Beim ID. Golf wurde dafür vorerst die Stoppuhr angehalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
30.10.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sollte Model T heißen
Tesla Roadster: Noch vieles offen beim Flugauto
Einer für die Familie
VW ID. Tiguan: Wie neu ist der ID.4-Nachfolger?
Die ganze Show
Der fliegende Tesla Roadster kann nur eines nicht
Mit fetten Flügeln
BMW S 450 RR: Nachwuchs bei den Supersportlern
10-80% in 5 Minuten!
BYD Atto 8: Der Erste, der mit einem Megawatt lädt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
154.883 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
112.360 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
97.944 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1464 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
888 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Motor
Das Geld reicht nicht
Volkswagen stoppt Entwicklung des Elektro-Golf!
Größter Exporteur
Null Punkte: China-SUV unterirdisch im Crashtest!
Jahrzehnte voraus
Autos aus Korea: Coole K-Culture vs. China-Speed
Krone Plus Logo
Die günstigste Lösung
Auto kaufen, leasen oder finanzieren lassen?
Verbrenner legt nach
Neue Mercedes C-Klasse: Viel Holz in der Hütt‘n

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf