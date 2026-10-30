Volkswagen stoppt Entwicklung des Elektro-Golf!

Der Marktstartdes ID. Golf ist so und so noch einige Jahre entfernt. Volkswagen plant ihn auf der neuen SSP-Architektur, die langfristig zur wichtigsten Elektroplattform des Konzerns werden soll. Wolfsburg soll damit zur Produktionsbasis der nächsten elektrischen Kompaktklasse werden. VW hatte bereits angekündigt, dort künftig sowohl den elektrischen Golf als auch einen elektrischen T-Roc zu bauen.