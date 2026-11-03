Nächtlicher Einbruch in Waffengeschäft

Einbrecher stiegen über das Fenster ein

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der oder die Täter dürften gegen 1.20 Uhr über das Fenster in den Waffenverkaufsraum eingestiegen sein. Mit einer Eisenstange brachen sie vier versperrte Vitrinen auf und entnahmen dann gezielt hochpreisige Geräte. Die Ermittlungen der Polizei laufen.