Darum kann Meister mit der Jägerrolle gut leben

17 Runden sind in der heimischen Eishockeyliga absolviert. Nach gut einem Drittel der absolvierten Spiele liegen die 99ers mit 30 Punkten auf dem sechsten Rang. Eine Ausgangssituation, mit der der Meister um Sportchef Philipp Pinter gut leben kann. Panik bricht in Graz ganz sicher keine aus.