Englischer Traditionsklub wirft den Trainer raus

Nun muss Espirito Santo gehen. „Nach einer gründlichen Überprüfung des Starts der EFL-Meisterschaftssaison ist der Vorstand der Ansicht, dass derzeit eine Änderung notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Ziele und Erwartungen des Vereins auf Kurs bleiben“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.