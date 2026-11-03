Englischer Traditionsklub wirft den Trainer raus

Aus und vorbei: West Ham United hat sich von Trainer Nuno Espirito Santo getrennt!
Im September 2025 hatte der 52-jährige Portugiese das Amt beim englischen Traditionsklub übernommen. Die Talfahrt konnte er jedoch nicht beenden, er war mit dem Verein aus der Premier League abgestiegen. Dennoch durfte er im Sommer bleiben.
Nur auf Rang acht
In der Championship, Englands zweiter Liga, läuft es jedoch erneut nicht nach Wunsch. Am Wochenende verlor man mit 1:3 gegen West Bromwich Albion. Der Aufstieg ist in Gefahr, aktuell liegt West Ham nur auf Rang acht.
Nun muss Espirito Santo gehen. „Nach einer gründlichen Überprüfung des Starts der EFL-Meisterschaftssaison ist der Vorstand der Ansicht, dass derzeit eine Änderung notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Ziele und Erwartungen des Vereins auf Kurs bleiben“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.
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