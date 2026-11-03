Schuss löste sich: Projektil flog ins Nachbarhaus

Ein lauter Knall, dann flog das Projektil bis ins Nachbarhaus: Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es vergangenen Samstag gegen 13.30 Uhr im Bezirk Kufstein zu einem gefährlichen Zwischenfall. „Ein 45-jähriger Österreicher war gerade in einem Gartenhaus damit beschäftigt, eine Faustfeuerwaffe zu reinigen. Dabei löste sich plötzlich unbeabsichtigt ein Schuss“, so die Polizei.