Nächster China-Angriff: GWM startet in Österreich!

Eigentlich hätte Great Wall Motor schon in diesen Wochen in Österreich loslegen sollen. Im August hatte der künftige Importeur Grand Automotive den Marktstart noch für das vierte Quartal 2026 angekündigt und mit dem Aufbau eines Händlernetzes begonnen. Der jetzt auf dem GWM Tech Day in Mailand vorgestellte Europa-Plan nennt für Österreich allerdings das erste Quartal 2027. Auch Tschechien, Rumänien, Ungarn und Griechenland sollen dann dazukommen.