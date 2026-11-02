Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock

Preisschock rollt jetzt auf die Haushalte zu

Und dieser Preisschock rollt jetzt erst richtig auf die Haushalte zu. „Die Gasversorger geben die Großhandelspreise mit Verzögerung weiter“, sagt Experte Leo Lehr von der Aufsichtsbehörde E-Control. Heißt: Was an der Börse schon längst Realität ist, kommt erst jetzt bei den Tarifen der Kunden an.