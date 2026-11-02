Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock

Die Straße von Hormuz ist nur wenige Kilometer breit – doch sie hat sich heuer zum teuersten Nadelöhr für Österreichs Haushalte entwickelt. Seit dem Iran-Krieg und der Blockade der Meerenge hat sich der Großhandelspreis für Gas mehr als verdreifacht: von unter 30 Euro auf rund 100 Euro pro Megawattstunde.
Was viele nicht wissen: Der Konflikt trifft nicht nur Sprit und Öl, sondern auch Gas – weil Katar, einer der größten Flüssiggas-Lieferanten der Welt, seine Anlagen nicht mehr beliefern kann und die Tanker oft nicht durch die Meerenge kommen.
Preisschock rollt jetzt auf die Haushalte zu
Und dieser Preisschock rollt jetzt erst richtig auf die Haushalte zu. „Die Gasversorger geben die Großhandelspreise mit Verzögerung weiter“, sagt Experte Leo Lehr von der Aufsichtsbehörde E-Control. Heißt: Was an der Börse schon längst Realität ist, kommt erst jetzt bei den Tarifen der Kunden an.
Die Zahlen sind dramatisch. Heuer ist der durchschnittliche Gaspreis für Österreichs Haushalte bereits von 5,58 auf 7,71 Cent pro Kilowattstunde gestiegen (siehe Grafik). Und selbst wer sich aktiv um ein günstiges Angebot bemüht: Das billigste Neukunden-Angebot ist von 3,22 auf 5,52 Cent geklettert. „Wenn das Großhandelsniveau bei 100 Euro bleibt, sind auch 10 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte möglich“, warnt Lehr.
Wen es besonders hart trifft
Besonders hart trifft es drei Gruppen. Erstens: alle mit „Floater“-Tarifen, die sich unmittelbar mit dem Markt verteuern. Zweitens: alle, die noch nie gewechselt haben. Ihre Altverträge werden über Indexanpassungen langsam, aber stetig teurer. Drittens: alle, die vor einem Jahr gewechselt haben – und deren Preisgarantie jetzt ausläuft.
Der Herbst ist traditionell die stärkste Wechselzeit, und nach Ablauf der zwölf Monate schnellen die Tarife oft nach oben. „Viele landen dann in einem flexiblen Vertrag, der sich automatisch an die Börse anpasst“, so Lehr. Der Effekt: ein schleichender Preisschock, der viele kalt erwischt.
Immerhin: Noch gibt es Tarife von rund 6 Cent pro Kilowattstunde. Lehr rät dringend, jetzt zu vergleichen und zu wechseln – „denn dann hat man für die nächsten zwölf Monate eine Preisgarantie“. Die Wechselbereitschaft ist heuer ohnehin rekordverdächtig: Im ersten Halbjahr 2026 suchten sich 42.387 Haushalte einen neuen Gaslieferanten – so viele wie nie zuvor.
Auch die Gas-Netzkosten steigen nächstes Jahr weiter
Doch selbst wer beim reinen Gaspreis spart, wird 2027 zur Kasse gebeten. Die Netzkosten steigen österreichweit um durchschnittlich 7,2 Prozent – in Kärnten und Niederösterreich sogar um rund 20 Prozent. Der Grund: Immer weniger Haushalte heizen mit Gas, und der Transit durch Österreich ist eingebrochen. Die Fixkosten verteilen sich dadurch auf immer weniger Schultern.
Eine Entspannung beim reinen Energiepreis ist jedenfalls nur möglich, wenn der Iran-Krieg endet und die Straße von Hormus wieder frei passierbar wird. Bis dahin gilt für Österreichs rund eine Million Gaskunden: Rechnung prüfen, Tarif vergleichen, und nach dem Ende einer etwaigen Preisgarantie erneut den Anbieter wechseln!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.