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Clip geht viral

Mamdani schießt mit Spott-Video gegen JD Vance

Außenpolitik
03.11.2026 10:10
Die Message des Videos ist eindeutig: Mamdani ist mit den Aussagen des Vizepräsidenten nicht ...
Die Message des Videos ist eindeutig: Mamdani ist mit den Aussagen des Vizepräsidenten nicht einverstanden.(Bild: Krone-Collage/AFP/KENA BETANCUR/Screenshot X @NYCMayor)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Dieser Clip sorgt für Aufregung auf Social Media: New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani teilte ein spöttisches Video auf seinem X-Account. Damit schoss er gegen Aussagen des Vizepräsidenten JD Vance. Das Video ging innerhalb weniger Stunden viral.

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Mit dem Posting reagierte der New Yorker Bürgermeister auf einen Tweet von Vizepräsident JD Vance. Dieser hatte versucht, Verbesserungen in New York der Trump-Regierung zuzuschreiben – ohne dabei den Bürgermeister der Stadt, Zohran Mamdani, auch nur mit einem Wort zu erwähnen.

New Yorker Bürgermeister reagiert mit viralem Clip
Mamdani ließ diese Darstellung nicht auf sich sitzen und konterte den Beitrag des Vizepräsidenten mit einem Video. Darin zu sehen: Ein junger Mann in Sicherheitsweste, der so tut, als würde er eine einfahrende U-Bahn mit bloßen Händen anhalten. Nach dem Einsteigen der Fahrgäste „schließt“ er die Türen der Bahn wieder.

Hier sehen Sie das ganze Video:

Mamdani macht sich in seinem Konter offenbar über Vance lustig, der die Verbesserungen in New York als sein eigenes Verdienst darstellt. Damit stieß er auf großen Anklang im Netz.

Innerhalb weniger Stunden hatte das Video über eine Million Likes. Viele feiern Mamdanis Reaktion auf den Beitrag des Vizepräsidenten. „Das muss der brutalste Konter auf dieser ganzen Seite sein“ und „JD wird diesen Post so was von bereuen“ schreiben User auf X.

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Vance: „Stehen hinter dir, New York“
In seinem ursprünglichen Beitrag hatte JD Vance eine Grafik des Weißen Hauses geteilt, in der er die Trump-Regierung für viele Erfolge in New York lobte – von tiefen Kriminalitätsraten und rückläufigen Mordzahlen bis hin zu Investitionen in Milliardenhöhe und Steuersenkungen für arbeitende Familien. Dazu schrieb er: „Wir stehen hinter dir, New York!“

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