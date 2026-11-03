Mamdani schießt mit Spott-Video gegen JD Vance

New Yorker Bürgermeister reagiert mit viralem Clip

Mamdani ließ diese Darstellung nicht auf sich sitzen und konterte den Beitrag des Vizepräsidenten mit einem Video. Darin zu sehen: Ein junger Mann in Sicherheitsweste, der so tut, als würde er eine einfahrende U-Bahn mit bloßen Händen anhalten. Nach dem Einsteigen der Fahrgäste „schließt“ er die Türen der Bahn wieder.