Kann eine Chemotherapie Polyneuropathie auslösen?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Petra W. 45: „Ich hatte im Vorjahr wochenlang Chemotherapien. Seit einigen Monaten spüre ich Kribbeln an den Fußsohlen und in Händen und Fingern. Laut meinem Arzt habe ich Polyneuropathie. Kann sich das wieder bessern?“
Prim.a Dr. Jasmin Kechvar, FÄ für Neurologie aus Wien: Bestimmte Krebsmedikamente können die peripheren Nerven schädigen und dadurch eine chemotherapiebedingte Polyneuropathie auslösen. Die Beschwerden beginnen während der Behandlung, manchmal aber auch erst deutlich später.
Typisch sind Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle oder Schmerzen an Füßen und Händen. Auch Probleme mit der Feinmotorik können auftreten – etwa beim Schließen von Knöpfen oder Öffnen von Flaschen. Bei stärkerer Ausprägung sind zudem Gleichgewichtsstörungen und ein unsicherer Gang möglich.
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Bei vielen bessern sich die Beschwerden nach Abschluss der Chemotherapie zumindest teilweise. Da sich Nerven nur langsam regenerieren, kann dies jedoch Monate oder länger dauern. Auch bei anhaltenden Problemen lässt sich mit Unterstützung Ihres Neurologen oft einiges tun, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.
Eine neurologische Untersuchung ist wichtig, um das Ausmaß der Nervenschädigung festzustellen und andere Ursachen für die Symptome auszuschließen. Gemeinsam mit dem Neurologen kann dann ein individueller Therapieplan erstellt werden.
Je nach Beschwerden ist dies oft ein Mix aus Arzneien, Physiotherapie, individuell angepassten Übungen für Gleichgewicht und Feinmotorik sowie dosiertem Krafttraining. Nahrungsergänzungsmittel oder Infusionen können in gewissen Fällen helfen, sollten jedoch nur nach ärztlicher Rücksprache eingesetzt werden.
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