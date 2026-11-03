Kann eine Chemotherapie Polyneuropathie auslösen?

Bei vielen bessern sich die Beschwerden nach Abschluss der Chemotherapie zumindest teilweise. Da sich Nerven nur langsam regenerieren, kann dies jedoch Monate oder länger dauern. Auch bei anhaltenden Problemen lässt sich mit Unterstützung Ihres Neurologen oft einiges tun, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.