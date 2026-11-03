Kim Kardashian zeigt mehr als nur ihre sexy Kurven

Transparenter Stoff an pikanter Stelle

Der Grund, der bei den Fans der 46-Jährigen für Herzrasen sorgte, war unübersehbar. Denn die Reality-TV-Darstellerin, die seit einiger Zeit auch als Schauspielerin Karriere macht, presste ihre berühmten Kurven nicht nur in ein Kleid, das ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Sie sorgte am roten Teppich im Crane Club im Big Apple auch für tiefe Einblicke.