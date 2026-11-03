Kim Kardashian zeigt mehr als nur ihre sexy Kurven

Heiß, heißer, Kim Kardashian! Die 46-Jährige hat bei der Premiere zur zweiten Staffel ihrer Serie „All‘s Fair“ in New York wieder einmal allen bewiesen, warum sie den Titel Kurven-Queen zu Recht trägt. Die Reality-Queen präsentierte nämlich ihre phänomenale Sanduhrfigur – und ließ in dem grauen Wow-Dress auch noch richtig tief blicken!
Transparenter Stoff an pikanter Stelle
Der Grund, der bei den Fans der 46-Jährigen für Herzrasen sorgte, war unübersehbar. Denn die Reality-TV-Darstellerin, die seit einiger Zeit auch als Schauspielerin Karriere macht, presste ihre berühmten Kurven nicht nur in ein Kleid, das ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Sie sorgte am roten Teppich im Crane Club im Big Apple auch für tiefe Einblicke.
Das silbergraue Kleid von Ashi Studio war nämlich nicht nur dank seiner Fransen und dem Krokoleder-Effekt ein wahrer Hingucker, sondern auch dank transparenten Einsätzen – unter anderem am Dekolleté der Kurven-Queen. Ziemlich heiß!
Zu ihrem Mega-Look kombinierte Kardashian einen passenden Choker im Krokodil-Look sowie große Diamant-Ohrringe. Ein streng nach hinten gegelter Pferdeschwanz sowie ein ausdrucksstarkes Augen-Make-up machte den Style der Vierfach-Mama perfekt!
Raubkatzen-Look und Taylors Millionen-Schmuck
Das aktuelle Wow-Outfit ist übrigens nur das Highlight einer Reihe von absolut atemberaubenden Looks, die die „All‘s Fair“-Beauty in den letzten Tagen präsentierte. Bei der Premiere in Rom schritt Kardashian etwa im aufregenden Raubkatzen-Look über den roten Teppich.
Kurz zuvor zog Kardashian bei einem Pressetermin in der „Ewigen Stadt“ in einem Balenciaga-Kleid mit einem XXL-Dekolleté und 23-Millionen-Euro-Schmuck von Bulgari, der einst niemand Geringerem als Elizabeth Taylor gehörte, alle Blicke auf sich.
Sehen Sie hier die Schmuck-Anprobe von Kim Kardashian – und den finalen Wow-Look:
Auch am roten Teppich in Mexiko geizte Kim Kardashian nicht mit ihren Reizen und sorgte in ihrem Couture-Dress von Schiaparelli für ein wahres Blitzlichtgewitter.
Kardashian als knallharte Scheidungsanwältin
„All‘s Fair“ dreht sich um eine Gruppe prominenter Scheidungsanwältinnen, die eine eigene Kanzlei gründen. Kim Kardashian spielt in der Serie die Rolle der Allura Grant. Die Figur basiert auf Laura Wasser, Kardashians tatsächlicher Anwältin, die zudem als fachliche Beraterin am Drehbuch der Serie mitwirkte.
Neben Kardashian stehen in der Serie von Ryan Murphy unter anderem auch Stars wie Glenn Close, Sarah Paulson und Naomi Watts vor der Kamera.
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