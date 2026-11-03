„Er war quasi wie ein österreichischer Mourinho!“

Bekannt durch „Auszucker“

Namen nennen möchte er keine, verrät dafür aber seinen „Lieblings“-Trainer unter den Ivo Vastics und Franco Fodas. „Ich konnte extrem viel von Heiko Vogel mitnehmen“, erzählt der Ex-Stürmer, der mit dem Deutschen und Sturm Graz 2018 den ÖFB-Cup gewann. Weniger erfolgreich war die Zeit bei den „Schwoazen“ unter Nestor El Maestro, der sich vor allem mit dem einen oder anderen „Auszucker“ einen Namen machte. „Zu uns war er immer nett und respektvoll. Nach außen aber so auf ,Ihr dürft mich gerne alle hassen’. Quasi wie ein österreichischer Jose Mourinho.“