Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa setzt den Sparstift an und will an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1000 Vollzeitstellen streichen.
„An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir, im Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1000 Vollzeitstellen einzusparen“, heißt es in dem Brief, der von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier anderen Managern unterzeichnet ist. Der Deutschen Presse-Agentur liegt das interne Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten vor. Zuvor hatten das „Handelsblatt“ sowie die Portale „The Pioneer“ und „airliners.de“ darüber berichtet.
Unklar blieb, in welchem Zeitraum und in welcher Form der Stellenabbau erfolgen soll und ob dieser Teil des bereits angekündigten Abbaus ist. Vor gut einem Jahr hatte der Lufthansa-Konzern den Wegfall von rund 4000 Stellen in der Verwaltung angekündigt. Auf Anfrage wollte das Unternehmen am Donnerstagabend dem internen Schreiben „nichts hinzufügen“.
Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig.
Interner Brief an die Mitarbeiter
Kernmarke will weniger Flüge auf Kurz- und Mittelstrecke anbieten
Zugleich will die Kernmarke „die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke (noch) weiter reduzieren“, wie es in dem Brief an die Beschäftigten weiter heißt. Man werde „deshalb die Anzahl der Flugzeuge der Airbus A320-Familie im Lufthansa Airlines Teilkonzern verringern und durch zusätzliche hochmoderne und effiziente Airbus A220 teilweise ersetzen“.
Zur Begründung verweist das Management auf Verluste im laufenden Geschäft. In den ersten neun Monaten 2026 habe Lufthansa Airlines einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 180 Millionen Euro gemacht. „Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht“, schreibt der Vorstand. Die Kernmarke sei demnach im dritten Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich. „Lufthansa Airlines ist bei Kostenstruktur, Effizienz und Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig“, heißt es in dem Brief.
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