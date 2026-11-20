„An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir, im Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1000 Vollzeitstellen einzusparen“, heißt es in dem Brief, der von Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter und vier anderen Managern unterzeichnet ist. Der Deutschen Presse-Agentur liegt das interne Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten vor. Zuvor hatten das „Handelsblatt“ sowie die Portale „The Pioneer“ und „airliners.de“ darüber berichtet.