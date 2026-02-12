Abnehmspritzen können zu Nährstoffmangel führen

Dehydrierung droht ebenfalls

In der Fachzeitschrift „Clinical Obesity“ ist vor wenigen Tagen eine Übersicht der wissenschaftlichen Literatur mit Daten aus sechs Studien erschienen. Demnach war Vitamin-D-Mangel bei Erwachsenen, die eine Abnehmspritze verwendeten, die häufigste Auffälligkeit. Nach einem Jahr trat der Mangel bei 13,6 Prozent der Patientinnen und Patienten auf. Mehr als sechs von zehn Anwenderinnen und Anwendern (mehr als 60 Prozent) nahmen zudem weniger Eisen und Kalzium zu sich als empfohlen. Die Vitamin-D-Zufuhr betrug im Durchschnitt nur ein Fünftel der Empfehlungen.