Generelles Verbot „nicht mehrheitsfähig“

Vize-BM Elisabeth Mayr (SPÖ) setzte sich schon 2024 dafür ein, gewerbliche Leih-E-Scooter im öffentlichen Raum überhaupt zu verbieten, „da sie für die vulnerabelsten Verkehrsteilnehmer – Menschen mit Behinderung, Kinder, ältere Menschen – sowohl im geparkten als auch im fahrenden Zustand eine zusätzliche Gefahr darstellen und keinerlei Verbesserung für diese Personengruppen bringen“, sagte Mayr und verwies auf die Stadt Salzburg, die seit 2020 ohne diese Form des Mobilitätsangebotes auskomme. „Aktuell ist diese Position aber nicht mehrheitsfähig“, sagte Mayr.