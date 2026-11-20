1000 Leih-E-Scooter von fünf Betreibern kurven in der Stadt Innsbruck herum. Die Stadt ergreift nun Maßnahmen: Die Geräte dürfen künftig nur auf eigens gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Dass dafür rund 60 Auto-Parkplätze geopfert werden müssen, wird nicht von allen goutiert. Diskutiert wurde auch bei einem weiteren heißen Thema.
Falsch abgestellte Leih-E-Scooter sind nach wie vor ein Ärgernis in der Stadt Innsbruck. Auf Gehwegen, auf Zebrastreifen, auf Parkplätzen und sogar in Tiefgaragenabfahrten werden leergefahrene Geräte achtlos deponiert. Im Gemeinderat wurden am Donnerstag Gegenmaßnahmen beschlossen – mehrheitlich gegen die Stimmen der Liste Tursky und der FPÖ.
Durch die Bündelung auf ausgewiesene Stellplätze wird eine effizientere Nutzung der vorhandenen Verkehrsflächen erreicht.
Wirtschafts-StR Mariella Lutz
Bild: Christof Birbaumer
In der Innenstadt besteht bereits Sperrzone
Die seit zwei Jahren bestehende E-Scooter-Sperrzone, die bislang die Innenstadt sowie Teilbereiche von Pradl und Saggen umfasst, wird nun auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Heißt im Klartext: Die Roller können nicht mehr überall abgestellt werden.
Eine Rückgabe beim Betreiber ist nur noch möglich, wenn die Fahrzeuge auf eigens gekennzeichneten Sperrflächen stehen. 64 davon werden vom Flughafen bis ins O-Dorf neu ausgewiesen, etwa dieselbe Anzahl von Pkw-Stellplätzen fällt damit weg, wie die ressortzuständige StR Mariella Lutz (JA) ausführte. Die Kosten für Markierungsarbeiten belaufen sich auf rund 26.000 Euro.
Verlust von Parkraum schmerzt Neues Innsbruck und FPÖ
„Der bisherige Testlauf in der Innenstadt hat gezeigt, dass das Modell sehr gut funktioniert“, sagte Lutz, „durch die Bündelung auf ausgewiesene Stellplätze wird eine effizientere Nutzung der vorhandenen Verkehrsflächen erreicht“. FP und Liste Tursky (DNI) kritisierten den Verlust von Parkplätzen in der Stadt.
Generelles Verbot „nicht mehrheitsfähig“
Vize-BM Elisabeth Mayr (SPÖ) setzte sich schon 2024 dafür ein, gewerbliche Leih-E-Scooter im öffentlichen Raum überhaupt zu verbieten, „da sie für die vulnerabelsten Verkehrsteilnehmer – Menschen mit Behinderung, Kinder, ältere Menschen – sowohl im geparkten als auch im fahrenden Zustand eine zusätzliche Gefahr darstellen und keinerlei Verbesserung für diese Personengruppen bringen“, sagte Mayr und verwies auf die Stadt Salzburg, die seit 2020 ohne diese Form des Mobilitätsangebotes auskomme. „Aktuell ist diese Position aber nicht mehrheitsfähig“, sagte Mayr.
Heißes Eisen Wohnungsvergabe ebenfalls Thema
Selten, aber doch gibt es im Gemeinderat Lob für den politischen Gegner. So geschehen am Donnerstag in Innsbruck. FP-StR Markus Lassenberger zeigte sich sehr zufrieden mit der Beantwortung von Anfragen durch das Büro Vize-BM Georg Willi betreffend die Wohnungsvergabe in Innsbruck: „Da macht ihr einen guten Job. Spätestens nach zwei Tagen ist die Antwort da.“
Willi bedankte sich für das Lob und erklärte, dass das Thema Wohnen „den Hauptteil seiner Arbeitszeit“ ausmache. Wie berichtet, geriet die Innsbrucker Wohnungsvergabe mehrfach in die Kritik. Landesvolksanwaltschaft und AK Tirol berichteten über kuriose Fälle. Willi bemängelte, dass die AK nicht bei ihm Rücksprache gehalten habe. In den 1,5 Jahren seien rund 1000 Wohnungen neu vergeben worden.
Die Zahl der Beschwerdefälle sei dagegen „verhältnismäßig überschaubar“. Die Wohnungsvergabe sei „viel schneller und effizienter geworden“. Um noch vorhandene Schwachstellen im System zu beseitigen, beschloss der Gemeinderat die Adaptierung des EDV-Programms um weitere 100.000 Euro. DNI-StR Markus Stoll kritisierte die Gesamtkosten von 300.000 € als zu hoch.
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