„Plopp“ - Michael Schanze prägte mit dem legendären Finger-Backen-Schnalzer die Kindersendung „1, 2, oder 3“. Da gab es auch ein Kamerakind, das seither ein fester Bestandteil der Show ist. Vergangenes Jahr wurde Valentina Rings-Wanner in Gurgl ganz unverhofft zum Kamerakind.
Weil der etatmäßige ORF-Kamerafahrer Thomas Sykora wegen einer Knieverletzung ausfiel, durfte die Tirolerin einspringen. „Das ist ganz gut gegangen, der Hang liegt mir eigentlich“, freut sich die 21-Jährige auf ihre Rennpremiere in Gurgl: „Österreich-Rennen sind immer mega!“
Erstmals Weltcup-Punkte
Mit Startnummer 70 war „Ringsi“ in Levi in den zweiten Durchgang gecarvt, holte mit Platz 23 erstmals Weltcup-Punkte. Und wurde so zur Slalom-Hoffnung der nächsten Generation. Die österreichisch-holländische Doppelstaatsbürgerin war neben Katharina Truppe und Katharina Huber die positive Erscheinung in Finnland. Die Lockerheit ist ihre Stärke. „Die Trainer sagen auch immer: ‘Ringsi‘, sieh es als Training“, lachte Valentina.
„Valli“ durfte sie sich übrigens nicht nennen, weil in ihrem ersten ÖSV-Jahr die ältere Valentina Pfurtscheller den Spitznamen beanspruchte. „Sie hat gesagt, ich muss einen anderen Namen finden“, schmunzelte sie.
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