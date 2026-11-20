Erstmals Weltcup-Punkte

Mit Startnummer 70 war „Ringsi“ in Levi in den zweiten Durchgang gecarvt, holte mit Platz 23 erstmals Weltcup-Punkte. Und wurde so zur Slalom-Hoffnung der nächsten Generation. Die österreichisch-holländische Doppelstaatsbürgerin war neben Katharina Truppe und Katharina Huber die positive Erscheinung in Finnland. Die Lockerheit ist ihre Stärke. „Die Trainer sagen auch immer: ‘Ringsi‘, sieh es als Training“, lachte Valentina.